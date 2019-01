NVD vērsušies iedzīvotāji, kuri vēlas atgūt veselības aprūpei iemaksāto naudu

Pēc viņas paustā, kā pamatojumu šie iedzīvotāji norādījuši faktu, ka no 2019.gada 1.janvāra turpina darboties līdzšinējā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība, kā arī publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamo valsts veselības apdrošināšanas ieviešanas termiņa pārcelšanu.

Štālberga norādīja - ja iedzīvotājs bija veicis brīvprātīgo veselības apdrošināšanas iemaksu un šobrīd vēlas to atgūt, iedzīvotājam ar iesniegumu jāvēršas NVD.

NVD pārstāve norādīja, ka Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā, kas paredz līdz 1.jūlijam atlikt valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu dalīšanu divos "grozos". Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pilnā medicīnas pakalpojumu apjoma saņemšanai no 1.jūlija personām būs jābūt apdrošinātām. Līdz ar to, ja iedzīvotājs būs atguvis brīvprātīgo iemaksu, bet no 1.jūlija vēl arvien nebūs valsts apdrošināto personu lokā, viņam šī iemaksa būs jāveic atkārtoti.