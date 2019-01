Māra Upmane-Holšteine atklāj, ko pateiktu sev, laižot pasaulē pirmo bērnu

JA MAN BŪTU LAIKA MAŠĪNA, šo es pati sev gribētu pateikt tai brīdī, kad tikko pirmo reizi biju kļuvusi par mammu. Un šo noteikti vajadzēs pārlasīt Mārai, kas atkal kļūs par mammu pēc nepilna pusgada. . . . . Tev varbūt nebija savas sapņu dzemdības. Atceries, ka pats galvenais - jūs esat kopā un veseli - tās bija sapņu dzemdības! Tu raudi trešajā dienā. Tur nav varbūt. Atceries kā meitenes rindā gājāt uz pārbaudēm un reizē raudājāt - par ko tu ? - es īsti nezinu. - es arī. - Un -aidā! - abas raud vēl skaļāk. Tev visticamāk atkal teiks, ka trūkst piena. Dari labāko un netrako. Viss nostabilizēsies. Pēc tam, savukārt, tu nezināsi kā beigt barot. Un pēc otrā bērna tu beidzot noticēji, ka arī maisījums ir ok. Tavs liekais svars maģiski nepazuda dzemdību nama liftā un tu par to biji šokā. Izrādās, pēc laika tas tomēr bija prom. 9 mēnešus uz šo tavs ķermenis mainījās, kāpēc atpakaļ ceļam mēs neierēķinām laiku? Citas mammas atkopjas tik ātri! Kāpēc tev tā nesanāca? Viņām arī bija citādākas dzemdības un ir citādāks mazulītis. Viņām noteikti ir arī savi citādākie izaicinājumi, kurus tu stabili nevēlētos sev. Nekautrējies pateikt ciemiņiem, ka esi nogurusi un gribi, lai viņi iet prom. Ja viņi nav muļķi - viņi neapvainosies. Nevajag apvainoties, ka viņi tevi pēkšņi neaicina uz savu ballīti. Viņi ciena tavu jūtīgo laiku. Un viņi arī nezina, ko tu vēlies. Hell yeah! - tu pati nezini, ko īsti tagad vēlies! Tu raudi vairākas nedēļas pēc kārtas un tev šķiet, ka tev brauc jumts. Pārlasi pirmo punktu. - Tev nebija sapņu dzemdības. To būs jāizskumst. Viena tevis daļa ir pazaudēta uz visiem laikiem un arī tas būs jāizsēro. Tev vienkārši brauc jumts! Protams, tu taču neesi normāli gulējusi! Nesteidzies atgriezties darbos. Pasaule turpina skriet un tev liekas, ka esi izkritis no spēles. Ļauj tam tā būt - tu paspēsi atgriezties īstajā laikā un vietā. Bet, kad vēl tu iepazīsies ar jauno dzīvībiņu, ja ne tagad. Tev arī vajag laiku iepazīties ar jauno sevi. Nebaidies arī atgriezties darbos - tas tevi nepadara par sliktu mammu. Atceries kā tu uzelpoji pirmajā koncertā, sajūtot, ka daļa it kā zudušās tevis izrādās tomēr ir atpakaļ! ❗️Tālāk zemāk komentārā❗️⬇️

