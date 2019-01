Nav būtisku iebildumu Linkaita iecerei ostas pārveidot par valsts kapitālsabiedrībām

Ministru prezidenta amata kandidāts Krišjānis Kariņš (JV) šodien žurnālistiem uzsvēra, ka koalīcijas partneri atbalsta labāku ostu pārvaldību, bet konkrēts modelis atkarīgs no tālākām sarunām.

"Attīstībai/Par!" līdzpriekšsēdētājs Juris Pūce žurnālistiem norādīja, ka panāktā vienošanās par deklarācijas tekstu paredz virzību šajā jautājumā atbilstoši ministra piedāvājumam. Reizē nepieciešams izvērtējums "daudzām detaļām" šajā jautājumā. Lai gan partneriem bija dažādi viedokļi par ieguvumiem no šāda soļa, tomēr ministra amata kandidāta redzējums tika pozitīvi novērtēts.

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK priekšsēdētājs Raivis Dzintars norādīja, ka šodien ne no viena no topošās koalīcijas partneriem netika saklausīts noraidījums Linkaita priekšlikumam. Partneri sarunā pauda vēlmi iedziļināties šajā jautājumā un apsvērt iespējamos riskus, lai vienotos par to, kādu formulējumu iekļaut deklarācijas tekstā, piemēram, par šādas virzības apsvēršanu un izvērtēšanu, skaidroja politiķis.