"TTT Rīga" pamatīgi sagrauj Turcijas komandu "Hatay"

Pārējās trīs spēles šajā grupā notika jau trešdien. "Dinamo" turpināja savu uzvaru gājienu un 86:62 pārspēja Francijas vienību Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo", pie pirmā panākuma tika Grieķijas čempione Pirejas "Olympiakos", kas ar 63:52 uzveica Ungārijas klubu Šopronas "Uniqua", bet Turcijas vienība Stambulas "Fenerbahce" ar 64:62 guva virsroku pār Salamankas "Perfumerias Avenida" no Spānijas.

Antākijas klubs Turcijas virslīgā spēlē astoto sezonu, turklāt divās no pēdējām trijām sasniedzis 20 uzvaru robežu un pirms izslēgšanas spēlēm divreiz ticis izsēts ar otro numuru. Augstāko virsotņu sasniegšanai pietrūcis nedaudz - 2016.gadā finālā un 2018.gadā pusfinālā 0-3 pret "Fenerbahce".

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.