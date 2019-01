Kazačoks pievienojas futbola klubam "Ventspils"

23 gadus vecais Latvijas izlases pussargs Kazačoks ir Liepājas futbola audzēknis, bet iepriekšējo sezonu viņš aizvadīja Rīgas klubā RFS. To

"Turpinām pastiprināt sastāvu ar ambicioziem futbolistiem, kuri grib gan uzvarēt, gan progresēt. Jevgeņijs Kazačoks pilnībā atbilst mūsu prasībām, ne jau nejauši mēs jau sen un uzmanīgi sekojām viņa spēlei, gribējām arī agrāk uzaicināt komandā. Sanāca tagad, un, laikam, pašā piemērotākajā momentā. Kazačoks tiecās uz priekšu, vēlas pierādīt, ka viņš vēl joprojām viens no spēcīgākajiem Latvijas futbola pussargiem. Mēs par to nešaubāmies: nevar bez nopietnas meistarības, rakstura, gara spēka, esot komandas līderim, kapteinim, tā vienkārši uzvarēt Latvijas čempionātā divreiz pēc kārtas un tikt atzītam par labāko virslīgā savā ampluā. Viņam ir, ko pierādīt, un tā ir teicama īpašība, tā palīdz sevi realizēt un iziet jaunā līmenī. Visu to Žeņam arī novēlu un esmu pārliecināts, ka labumu viņš FKV dos nopietnu."