Japāna rīkos pirmo mākslīgo meteorītu lietu

Tokijas kompānija "ALE Co. Ltd" izstrādājusi mikrosatelītu, kuram paredzēts nākamā gada sākumā virs Hirošimas veikt eksperimentu, sarīkojot pasaulē pirmo "zvaigžņu lietu pēc pieprasījuma".

Pavisam "ALE Co. Ltd" satelītā atrodas 400 sīkas bumbiņas, kuru ķīmiskais sastāvs ir rūpīgi glabāts noslēpums. Ar to vajadzētu pietikt 20-30 pasākumiem, jo vienā mākslīgajā "zvaigžņu lietū" paredzēts izmantot 20 bumbiņas.