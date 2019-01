"TTT Rīga" kapteine Pulvere: Negaidījām, ka uzvara būs tik pārliecinoša

"Protams, nebijām gaidījušas, ka uzvara būs tik pārliecinoša, it sevišķi tāda līmeņa turnīrā kā Eirolīga. Šādas uzvaras ar tik lielu punktu pārsvaru šajā turnīrā ir ārkārtīgi reti. Šī beidzot bija spēle, kad neapstājamies. Citās spēlēs mums ir bijušas problēmas ar to, ka iekrājam pārsvaru, bet tad mēs apstājamies un tā iemesla dēļ ciešam zaudējumu. Šī bija spēle, kur to nedarījām - visu laiku uzbrukām, ne mirkli nedevām "Hatay" komandai iespējas uzvarēt," stāstīja aizsardze Pulvere, kura šajā mačā guva sešus punktus, veica septiņas rezultatīvas piespēles un pārtvēra piecas bumbas.