Intars Busulis cietis no hakeru uzbrukuma; zaudēti vairāki tūkstoši fanu

#1 Sajūties svarīgs 😙 Nolem, ka ir pienācis laiks pieteikties īpašajai Instagram birkai, lai pie tava profila ir zils ķeksītis un visi zina – tu esi “oficiāls”, “verificēts”, “vienīgais īstais”! Sūti ziņu Instagram 😇 #kļūstiSvarīgs #viensVienīgaisIntars #intarsvsinstagrams #intarameme #piesekošanasrekords #draudzībasvārdā #IntarsBombardē #KurIrManiSekotāji #busulameme #IntarsBusulis ___________________________________ #1 Почувствуй себя важными 😙 Реши, что пришло время подать заявку на специальный Инстаграм тег, чтобы Твой профиль был отмечен синим, и все знали - вы «официальный», «проверенный», «единственный настоящий»! Отправь сообщение в Инстаграм 😇 #статьважным #одинединственныйинтарс #интарспротивинстаграмс #мэминтарса #рекордпоследователей #воимядружбы #интарсбомбит #гдемоипоследователи #мэмбусулиса #интарсбусулис

