Darbu sācis Baltijas Kultūras fonds

Pieteiktie projekti var pretendēt uz finansējumu 25 000 līdz 100 000 eiro apmērā, taču projektu īstenotājiem pašiem jāsedz vismaz 20% no kopējām izmaksām. Uz atbalstu varēs pretendēt tikai Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas juridiskās personas. Katra projekta vadošajam partnerim ir jāpiesaista partneri no visām trim Baltijas valstīm.

Baltijas Kultūras fonda administrēšana norisināsies rotācijas kartībā - no šī gada sākuma līdz 2021. gada nogalei šo uzdevumu veiks Igaunijas Kultūras fonds. VKKF fondu administrēs no 2022. līdz 2024. gada beigām, savukārt Lietuvas kultūras padome - no 2025. gada līdz 2027. gada beigām.