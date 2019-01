Pašmāju slavenības kā trakas metas “desmit gadu izaicinājumā”

10 years challenge:) which one is then and which one is now? Снимки в разницу 10 лет. Которая тогда и которая теперь? Какие изменения и когда было лучше? #10yearschallenge #challenge #thenandnow #timeisnow #blond #singer #director #mood #moscow #photographer

A post shared by Liene Greifāne Лиене Грейфане (@lienegreifane) on Jan 15, 2019 at 6:49am PST