Aptauja: Latvijā 56% aptaujāto iedzīvotāju autobusos piesprādzējas ar drošības jostu

Aptaujā taujāti par iemesliem, kāpēc nepiesprādzējas autobusā, 35% respondentu norādījuši vairākus iemeslus, piemēram, to, ka autobusā pieejamās drošības josta bieži vien nemaz neder, pasažieri uzticas autobusa vadītājam, vai ir pieradums nepiesprādzēties, kā arī to, ka autobusā nemaz nav pieejamas drošības jostas.

"Lux Express" Latvija valdes loceklis Krišjānis Reķis sacīja, ka drošības jostas autobusos nav ierīkotas nejauši - tās pasargā no traumēšanas riskiem. Kā skaidroja Reķis, brīdī, kad notiek transportlīdzekļa sadursme ar citu objektu inerce ir vienādi spēcīga - neatkarīgi no tā, vai kustība notikusi automašīnā vai autobusā. "Līdz ar to trieciena brīdī nepiesprādzējies pasažieris var strauji ielidot vējstiklā vai priekšā esošajā sēdeklī," piebilda Reķis.