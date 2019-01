Analizēs, kā novērst IUB konstatētās nepilnības 200 miljonu eiro vērtajā NBS auto iepirkumā

Jau ziņots, ka IUB nolēma aizliegt AM slēgt līgumu ar iepirkumā uzvarējušo Somijas kompāniju "Oy Sisu Auto Ab". Sūdzības par iepirkuma konkursa rezultātiem bija iesnieguši divi iepirkumā neuzvarējušie uzņēmumi - Dienvidāfrikas kompānija "Paramount International Marketing" un ASV uzņēmums "AM General LLC".

Publicētajā IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumā norādīts, ka AM ir aizliegts slēgt vispārīgo vienošanos ar sarunu procedūrā noteikto uzvarētāju, kā arī ir atcelts iepirkumu komisijas lēmums par sarunu procedūras rezultātiem. Attiecīgi AM uzdots trīs mēnešu laikā novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus.

Aizliegums slēgt līgumu ar Somijas uzņēmumu pamatots ar to, ka AM ir pieļāvusi vairākus iepirkumu procedūras pārkāpumus, tostarp nepilnīgi atspoguļojot savas vajadzības sarunu procedūras dokumentācijā. Tāpat AM ir neatbilstoši grozījusi atsevišķus iepirkuma uzaicinājuma punktus, tādējādi radot neizdevīgus apstākļus atsevišķiem komersantiem.

Iepirkuma līgumu paredzēts slēgt sākotnēji uz desmit gadiem ar iespēju to pagarināt. Viena no prasībām paredz, ka pretendentam būs jāpiedāvā savs piegādes drošības risinājums, kas nozīmē, ka tiks nodrošināta vietējās industrijas iesaiste.

Liela daļa no NBS īpašumā esošajiem taktiskajiem transportlīdzekļiem ir vismaz 20 gadus veci un vecāki. Daudzi no šiem transportlīdzekļiem ir sliktā tehniskā kārtībā un tie ir bieži jāremontē, norāda AM, uzsverot, ka katru gadu to remonts kļūst laikietilpīgāks un dārgāks. Jauni transportlīdzekļi esot nepieciešami arī, lai realizētu attīstības projektus, kas skar artilēriju, pretgaisa aizsardzību un Zemessardzi.