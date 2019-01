Kur baudīt svaigu gaisu jeb pasaulē tīrākās pilsētas

Tehnoloģiski attīstītā Āzijas pērle Singapūra ir viena no pasaulē dārgākajām un arī tīrākajām pilsētām. Salas pārvalde allaž ir lepojusies ar tās ielu attīrīšanas kampaņām. Singapūrā par piemēslošanu draud sods, bet ielu uzturēšanai un kārtībai pašvaldība un citas iestādes kopā iztērē līdz pat 87 miljoniem dolāru, kas nozīmē, ka uz Singapūras ielām neatradīsi pat nevienu nomestu košļeni. Šī pilsēta patiesi radīs kultūršoku tieši tīrības ziņā.

Šīs pilsētas iedzīvotāji un pašvaldība dara visu iespējamo, lai pilsētā radītu pēc iespējas tīrāku un veselīgāku vidi. Sākot ar iedzīvotāju izglītošanu par zaļo dzīvesveidu un ielu attīrīšanu no atkritumiem, Kalgari pavisam noteikti ir viena no tīrākajām pilsētām pasaulē. Vadoties pēc izdevuma “The Guardian”, Kalgari pašvaldība plāno līdz 2020. gadam samazināt atkritumu daudzumu līdz pat 80%.

Ruandas valdībai vairāku gadu laikā ir izdevies sniegt izcilu rezultātu tieši lielāko pilsētu satīrīšanai, taču galvaspilsēta Kigali izceļas jo īpaši. Katru sestdienu pilsētas ielas brīvprātīgi dodas tīrīt pašu iedzīvotāju izveidotas biedrības. Neatkarīgi no tā, cik piedrazotas ielas tiek nedēļas laikā, tās ātri vien paši iedzīvotāji sakopj, turklāt Ruandas valdība arī soda drazotājus. Tāpat valstī ir aizliegti plastmasas maisiņi, kas arī ir viens no šīs valsts tīrības noslēpumiem – iedzīvotāji un tūristi nemaz nevar pamest lidostu vai šķērsot robežu, ja to somās atrodas kaut viens plastmasas maisiņš.