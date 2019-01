M.Dukurs: Desmit Eiropas čempiona tituli pēc kārtas ir nopietns rādītājs

Jaunākais no brāļiem Dukuriem uzreiz pēc triumfa pauda, ka sacensībās viss gāja no rokas.

Eiropas čempionātam bija jānotiek jau pagājušajā nedēļā Kēnigszē trasē Vācijā, taču sniegputeņa dēļ to pārcēla uz Austrijas trasi Īglsu. Insbrukā esošā trase ir viena no vienkāršākajām Pasaules kausa (PK) kalendārā, taču šoreiz to izbraukt neesot bijis nemaz tik viegli.