Tramps sestdien nāks klajā ar "nozīmīgu paziņojumu"

"Es rīt plkst.15 (plkst.22 pēc Latvijas laika) tiešraidē no @WhiteHouse (Baltā nama) nākšu klajā ar nozīmīgu paziņojumu par Humāno krīzi uz mūsu Dienvidu robežas un par [valdības darba] Apturēšanu," Tramps piektdien ierakstīja tviterī, neminot sīkākas detaļas.

Tramps bija apsvēris ārkārtas stāvokļa izsludināšanu uz dienvidu robežas, lai nodrošinātu finansējumu mūrim bez Kongresa apstiprinājuma, bet to neizdarīja. Trampa politiskie pretinieki demokrāti šādu rīcību būtu apstrīdējuši tiesās.

Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi no Demokrātu partijas trešdien ierosināja Trampam atlikt 29.janvārī Kongresā plānoto runu par stāvokli valstī vai iesniegt to Kongresam rakstiski. Viņa to pamatoja ar drošības apsvērumiem, kas radušies saistībā ar valdības darba apturēšanu.