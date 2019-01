Iereibis pasažieris izdzīvo pēc 30 metru lēciena jūrā no kruīza kuģa

FOTO: Ekrānšāviņš no YouTube video

Kādam 27 gadus vecam amerikānim salīdzinoši veiksmīgi beigusies pārgalvīga rīcība jūrā pie Bahamu salām, kur viņš ielēcis ūdenī no kruīza kuģa „Symphony of the Seas” 11 klāja. Kā sods par nepiedodamo vieglprātību viņam ir sāpoša mugura un kājas, kā arī priekšlaicīgas kruīza brauciena beigas.