Hārdenam kārtējā spožā spēle; "Rockets" pagarinājumā pieveic "Lakers"

Tikmēr "Lakers" joprojām spiesta spēlēt bez savainotās zvaigznes Lebrona Džeimsa, kurš komandas treniņos varētu atgriezties nākamnedēļ. Līdera prombūtne likusi Losandželosas vienībai izkrist no Rietumu konferences labāko astoņnieka. Līdz ar to sezonas turpinājumā to gaida smaga cīņa par vietu izslēgšanas turnīrā.