Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Ozoliņš atkal treneris

Neesot katru brīdi komandā, no malas varēja arī šķist, ka Ozoliņš ir gatavs strādāt par galveno treneri. Par ko biju pārliecināts, diskusijā ar Ozo draugu Guntaru Pasti kādā TV raidījumā nostājoties pozitīvisma pusē, Pastem diezgan pārliecinoši argumentējot, ka Sandis nav gatavs būt par galveno treneri. Pēc neveiksmīgās 2016./2017. gada sezonas Juris Savickis piedāvāja Ozoliņam “Dinamo” galvenā uzplečus. Nevar teikt, ka negatavojās “Dinamo” vai nemācījās jaunais vadonis, kurš bija ieguvis arī trenera sertifikātu Sporta akadēmijā. Ar Ģirtu Ankipānu kā ģenerālmenedžeri un treneriem Rodrigo Laviņu, Aleksandru Ņiživiju un Juri Klodānu “Dinamo” cītīgi komplektēja sastāvu, no pirmā izbraukuma atvedot piecus punktus no 12. Izņemot Miķela Rēdliha lauzto žokli jau pirmajā spēlē, nekas vēl neliecināja, ka tas ir beigu sākums.