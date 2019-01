Horoskopi visai nedēļai

SKORPIONS Pateicoties savam enerģiskumam un gribasspēkam, spēsi sasniegt gandrīz visu, kas ienāks prātā. Lai ceļš uz panākumiem būtu rāmāks, centies atturēties no pārmērīgas uzstājības vai agresijas. Apzinies, ka daudz vairāk panāksi ar diplomātiju un pārdomātiem argumentiem. Attiecībās ar pretējo dzimumu būsi koķetīgs, tieksies parādīt sevi no tās labākās, spožākās puses. Ja esi brīvs no attiecībām, šis var būt īstais periods, kad meklēt jaunas iepazīšanās iespējas.