Bergmaņa padomnieks lobējis vienu no NBS iepirkumā iesaistītajām firmām

“Sākotnējās pārrunas, kuras es vedu šajā sakarā, iekļāva ne tikai šī šāda segmenta tehniku. Šis piedāvājums bija krietni plašāks, pa vairākām grupām, tai skaitā zeme, gaiss, ūdens. Un šāds komplekss piedāvājums ar hipotētisku iespējamību, ka to varētu ražot Latvijā, man likās pietiekami pievilcīgs, lai izpētītu to tuvāk,” stāsta Kalniņš.

2017.gada vasarā izsludinātajā sarunu procedūrā pieteicās 12 pretendenti, otrajā kārtā tika seši, bet piedāvājumus iesniedza četras kompānijas – “Paramount Group” no Dienvidāfrikas (“Marauder LAV”), “SISU Auto AB” no Somijas, (“GTP 4x4”), “AM General” no ASV (“HMMWV”) un Otokar no Turcijas (“Cobra”). Ministra padomnieka Kalniņa, kurš nenoliedz, ka lobējis vienas kompānijas intereses, Iepirkuma komisijā nebija. Taču viņam ir cita privilēģija – piederība aizsardzības ministra birojam dod piekļuvi arī informācijai par iepirkumiem.