ASV Producentu ģildes galveno balvu saņem "Green Book"

Ar "Green Book" par galveno balvu sacentās filmas "Bohemian Rhapsody" ("Bohēmista Rapsodija"), "A Star Is Born" ("Zvaigzne ir dzimusi"), "Roma" un "Black Panther" ("Melnā Pantera"), "BlacKkKlansman", "Vice", "Crazy Rich Asians" ("Pasakaini bagāti"), "A Quiet Place" ("Klusā pasaule") un "The Favourite".

Filma "Won't You Be My Neighbor?" par televīzijas programmu vadītāju, producentu un aktieri Fredu Rodžersu ieguva Producentu ģildes balvu dokumentālo filmu kategorijā, bet par labāko animācijas filmu atzīta "Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Zirnekļcilvēks: Ceļojums Zirnekļpasaulē").