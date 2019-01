Laboratorijā radītas sīkas būtnes ar vairākām galvām

Pētnieki nezināja, kur atrodas šī reģenerācijas procesa “izslēgšanas poga”, kas atbildētu par to, lai hidrai neizaugtu vairāk par vienu galvu. Tieši tāpēc ģenētikas un evolūcijas profesore Bridžita Galiota (Brigitte Galliot) ar kolēģiem sāka meklējumus.

Vispirms pētnieki aplūkoja planārijas jeb plakantārpus, kas ir tuvi hidru radinieki un arī spēj reģenerēties. To genomā tika atrasti 440 gēni, kas kļūst mazāk aktīvi, kad “beta-catenin/TCF” signāli tiek bloķēti. Tas deva pavedienu citu gēnu meklējumos, kas ir iesaistīti šajā ciklā. 124 no šiem gēniem atradās arī hidras genomā.

No šiem gēniem savukārt hidras galvas rajonā aktīvi bija tikai pieci, kas liecināja par to, ka tiem ir nozīmīga loma galvas augšanā. No šo gēnu vidus tika izšķirti trīs gēni, kas bija īpaši aktīvi reģenerācijas procesā, - “Wnt3”, “Wnt5” un “Sp5”.