Klāvs Sedlenieks: Kāpēc viedtālruņi “nozombē” sabiedrību?

Šai problēmai, protams, ir arī cits līmenis. Jo vairāk mūsu draugu un paziņu laiku vada telefonā, jo ticamāk, ka to darīsim arī paši. Tas ir tāpat kā ar smēķēšanu vai iedzeršanu – ja visi apkārt to dara, tu nevari palikt malā, pat zinot, ka tas kaitē veselībai. Ir ļoti grūti neatbildēt, ja kāds uzstājīgi pieprasa atbildi. Es tev zvanīju, kāpēc tu neatbildi?! Pie stūres? Nu un? Kas traucē atbildēt? Tāpēc braukšanas laikā ir vērts savā mobilajā izslēgt paziņojumus, lai pasargātu sevi no tā, ka ziņa klauvē pie galvas un sauc – paskaties uz mani!

Es gribu virzīt uzmanību prom no tā, ka mums jārunā tikai par atsevišķu indivīdu nespēju turēties pretī kārdinājumam. Jāatceras, ka ētiskā sabiedrībā sava daļa atbildības būtu jāuzņemas arī aplikāciju un ierīču izstrādātājiem. Piemēram, populārā navigācijas aplikācija Waze nemitīgi piedāvā sniegt atgriezenisko saiti par to, kas notiek satiksmē ap lietotāju. Cilvēks brauc, redz, ka priekšā “noplīsusi” mašīna un veidojas sastrēgums, varētu padalīties, bet tad jānovēršas no ceļa. Cilvēki parasti izvēlas noklusējuma vērtības. Ja telefonā noklusējuma iestatījumi neļautu aplūkot vai nepiegādātu informāciju, kamēr esat pie stūres, vairums cilvēku šo funkcionalitāti nekad neieslēgtu. Jā, pagaidām aplikācijām ir grūti saprast, vai vadāt auto vai braucat līdzi kā pasažieris, taču pie labas gribas ar mūsdienu tehnoloģijām to varētu atrisināt. Bet līdz tam – ja ne citādi, vienkārši izslēdziet skaņu un brauciet droši.