Kā reiz lelles Parīzē modi rādīja jeb stāsts par pandorām un autorlellēm

MAZLIET PAR LELLĒM UN TO VĒSTURI

Leļļu vēsture mērāma daudzos gadu tūkstošos – tās tikušas izmantotas rituālos, maģiskās praksēs, rotaļās; lelles tikušas taisītas no visdažādākajiem materiāliem. Lelles cieši saistītas arī ar modes vēsturi – laikā pirms modes žurnāliem kā «reklāmas materiāli» tika izmantotas nelielas lelles, tā saucamās pandoras jeb modes lelles.

Tās tika ieģērbtas jaunāko tērpu modeļu samazinātās kopijās, lelles tika arī safrizētas pēc jaunākās modes. 17. un 18. gadsimtā pandoras ļoti bieži sūtīja no Francijas uz citām valstīm, ļaujot potenciālajiem pircējiem novērtēt modes preces – tērpi un aksesuāri taču tolaik maksāja veselu bagātību!

Autorleļļu kustība sāka strauji attīstīties 20. gadsimta vidū kā pretstats masveida produkcijai un vēlme meklēt jaunus radošus ceļus. No parastām, rūpnieciski ražotām lellēm autorlelles atšķiras ar to, ka ikviena lelle ir unikāla, vienā eksemplārā – ne velti angļu valodā tās pieņemts apzīmēt ar abreviatūru OOAK (One-of-a-kind). Tā līdz pat vissīkākajām niansēm darināta ar rokām; ikvienam māksliniekam ir savs neatkārtojams rokraksts un tehnisko paņēmienu kopums. Tāpat autorlellēm piemīt savs raksturs, sava personība, noskaņojums, kas izpaužas sejā, mīmikā, kas parasti tiek ārkārtīgi smalki izstrādāta.

Izstādē Modes muzejā būs apskatāmas 20 autorlelles un lācīši (teddy), kas piedalījušies starptautiskā konkursā «Modes vēsture». Konkursa tēma – mode no 1900. līdz 1950. gadam, tajā piedalījās mākslinieki no 11 valstīm (Baltkrievija, Ukraina, Moldova, Itālija, Vācija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Francija, Polija, Krievija). Sākotnēji konkursā pieteicās 2000 dalībnieku, pirmo atlases kārtu izturēja 465, no tiem 280 leļļu mākslinieki un 185 lācīšu autori.