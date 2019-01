10 gadus vecs bērns apdzēš degošu putekļusūcēju

VUGD norāda, ka tikai bērna pareiza rīcība, atvienojot putekļsūcēju no elektrības un piezvanot uz tālruni 112, visticamāk, pasargāja viņu no saindēšanās ar dūmiem vai pat izglāba viņa dzīvību.

Vecākiem ar bērniem ir jāpārrunā savas ģimenes drošības plāns, kas ietver vienošanos par to, kas tiks darīts, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks, kā katrs no ģimenes locekļiem izkļūs no mājokļa telpām, kāda būs rīcība, ja nebūs iespējams izkļūt no mājokļa.