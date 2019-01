Baumaņa pārstāvētā STARD komanda saņems atbalstu no Ford Performance

Baumaņa pārstāvētā STARD vienība noteikti cer, ka tabulās kā viens no pirmajiem būs atrodams latviešu sportista vārds. STARD izplatītā preses informācija ļauj cerēt, ka tā arī būs, jo uz jaunākās Ford Fiesta ST bāzes veidotais rallijkrosa auto no pagājušā gada mašīnas ir pārņemtas tikai atsevišķas detaļas, bet 90% tehnisko risinājumu un komponenšu, tai skaitā arī motors, ir jauni. Kā norāda STARD izpilddirektors Mihaēls Zakovics (Michael Sakowicz), visi jaunā auto mezgli izstrādāti ar domu, ka noteikti būs labāki nekā līdzšinējie, neatkarīgi no tā, vai tas ir turbokompresors, amortizatori un cauruļu drošības karkass vai arī aerodinamisko elementu komplekts u.c.