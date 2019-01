Šmits sola vākt parakstus OIK parlamentārās izmeklēšanas komisijas veidošanai

Satversmē noteikts, ka Saeimai jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentārās izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa jeb vismaz 34 Saeimas deputāti.

Šmits paziņoja, ka iecerējis šādi rīkoties, jo esot jāsauc pie atbildības amatpersonas, kuras no apmēram 2009.gada pieņēma "lēmumus par prettiesisku atbalsta sniegšanu", jo tas neesot bijis saskaņots ar Eiropas Komisiju.

Vaicāts, vai izmeklēšana vērtētu OIK ieviešanu no sistēmas darbības sākuma, Šmits skaidroja, ka atbalsts, kas tika sniegts līdz 2007.gada jūlijam, tika veikts Latvijas iekšējā tirgū - tehniski tas esot bijis leģitīms, lai gan varētu būt jautājums par to, cik lielā mērā tas sniegts sabiedrības interesēs. Savukārt parlamentārā izmeklēšana pievērstos nepieciešamībai saskaņot atbalsta sniegšanu, kas izriet no Latvijas lēmuma 2007.gada jūlijā liberalizēt savu elektroenerģijas tirgu.