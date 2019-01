Veste, lenta, piekariņš, lukturītis? Eksperimentā pārbauda, kuri atstarotāji ir visefektīvākie

Ikvienam, kurš rūpējas par savu drošību atrodoties uz ceļa diennakts tumšajā laikā vai sliktas redzamības apstākļos, ir pieejami dažāda veida atstarotāji, taču jāņem vērā konkrētā atstarotāja lielums, tā novietojums un atstarojošā materiāla kvalitāte. Pareizi pielikts atstarotājs savlaicīgi brīdina auto vadītāju par gājēja atrašanos uz ietves, gājēju pārejas vai uz ceļa braucamās daļas. Pat tad, ja vadītājs nav pārliecināts, vai tumsā spīdošais objekts ir cilvēks, vadītājs centīsies no tā izvairīties. Jāņem vērā tas, ka atstarojošajiem elementiem nepieciešams būt autovadītāja acu augstumā, lai tas tiktu labāk pamanīts.

Salīdzinot visus augstāk minētos gaismu atstarojošos elementus, visefektīvākie un līdz ar to arī drošākie aizsarglīdzekļi ir atstarojošā aproce un atstarojošā veste. Abi šie drošības elementi ir pamanāmi no pietiekami liela attāluma, lai vadītājs spētu attiecīgi reaģēt, kā arī abos elementos atstarojošais materiāls ir redzams no visiem skatu punktiem.