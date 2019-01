Eiropas Kosmosa aģentūra plāno veikt vērienīgus urbumus uz Mēness

Misijas laikā plānots no Mēness virsmas izveidot 3,6 metrus dziļu urbumu un izņemt regolīta (irdens iežu slānis) gabalu, no kura vēlāk varētu ekstrahēt ūdeni un skābekli. Regolīta slānis sedz visu Mēness virsmu līdz 3,6 metru dziļumam. Tas ir veidojies no māliem, stikla fragmentiem, minerāliem un tādiem ķīmiskajiem savienojumiem kā dzelzs oksīds, no kura iespējams ekstrahēt ūdeni un skābekli.