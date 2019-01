Unikāla arhitektūra mūzikas baudīšanai Londonā

Neparastā Londonas koncertzāle atradīsies pašā Lielbritānijas galvaspilsētas centrā - tagadējā Londonas muzeja vietā, kuru jau drīzumā pārcels uz citu ēku. Koncertzāles būvniecības ietvaros plānots pārveidot arī apkārtējo vidi - stikla milzenis būs izolēts no pilsētas trokšņiem, kas savukārt nodrošinās perfektu mūzikas skanējumu un akustiku. Uz piramīdas formas ēku vedīs gājēju iela, bet netālu no tās būs jauna sabiedriskā transporta līnija – šādi ēkas plānotāji cer izvairīties no liekas kņadas autostāvvietās, kas mēdz būt neizbēgamas pirms koncertiem.