Liepājas lidostā ievērojami palielinājies ceļotāju skaits regulārajos reisos

Vērtējot 2017.gada un pagājušā gada rezultātus, kopējais ceļotāju skaits regulārajos reisos palielinājies par 56,6%. Arī 2018.gadā darbīgākie mēneši bija jūlijs un augusts, kad apkalpoti 25% no kopējā pagājušajā gadā apkalpoto pasažieru skaita.

Analizējot pagājušā gada datus un salīdzinot tos ar 2017.gada septiņiem mēnešiem, īpaši priecē tranzīta pasažieru skaita pieaugums, kur ielidojušo pasažieru skaits pieaudzis par 46%, savukārt izlidojošo par 20%. Populārākie tranzīta galamērķi, uzsākot ceļojumu no Liepājas lidostas, pērn bija Kopenhāgena, Stokholma un Maskava, vēstīja Dūče.

Jau ziņots, ka no šā gada vasaras sezonas "airBaltic" palielinās iekšzemes lidojumu skaitu starp Liepāju un Rīgu no trīs līdz pieciem reisiem nedēļā. Lidojumi no Liepājas uz Rīgu tiks veikti pirmdienās, otrdienās, ceturtdienā, piektdienās un sestdienās plkst.05.45. Savukārt maršrutā Rīga - Liepāja pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un svētdienās plkst.23.15.