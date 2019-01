Loskutovs gatavs ieņemt Kariņa vietu Eiropas Parlamentā

Loskutovs atzina, ka tieši viņš varētu ieņemt politiķa, premjera amata kandidāta Krišjāņa Kariņa (JV) vietu EP. Viņš sacīja, ka sarakstā pirms viņa vēl ir 13.Saeimas deputāti Ojārs Ēriks Kalniņš (JV) un Andrejs Judins (JV). "Cik es zinu, viņi ir nolēmuši nepieņemt mandātu, un es neredzu pamatu atteikties no tā," skaidroja Loskutovs.

Datumu, no kura viņš varētu pieņemt mandātu EP, pagaidām Loskutovs nevarēja nosaukt, jo pirms tam vēl jāveic vairākas formalitātes. Loskutovs norādīja, ka visiem trim kolēģiem vēl jānosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai oficiālu atteikumu, bet Loskutovam jāuzraksta piekrišana, līdz ar to kādu laiku tas vēl prasīšot, bet prognozēt, no kura brīža viņa mandāts sāksies vēl nevarot.