Marks Pols Goselārs: Visa sākums bija fantastiskais scenārijs, ko ir radījusi Liza Heldena. Viņa šo episko stāstu trīs grāmatu garumā ir pārvērtusi aizraujošā TV seriālā, un tas nozīmē pārkost ļoti cietu riekstu. To lasot, es uzreiz sajutu klikšķi, ka noteikti vēlos būt daļa no šā projekta. Protams, arī zelta komanda, kas aiz tā visa stāv, – izpildproducents Ridlijs Skots (“Gladiators”, “Marsietis”), režisors Mets Rīvss (“Kloverfīlda”, “Pērtiķu planētas atmoda”) - tev neļauj vairs ilgi domāt.

Marks Pols Goselārs: Šis ir mūsu divu gadu darbs. Kronina grāmata ir tik episka, ka to visu salikt seriālā nav vienkārši. Tāpēc lēma, ka TV produkts atšķirsies no tā, kas ir grāmatā. Pirmā sezona projicēsies uz pašu projektu “Noah” un seriāla varoņiem, to dzīvesstāstiem, kā tas īsti nav grāmatā. Kad rakstniekam tika jautāts, ko viņš domā par to, ka scenāristi maina autora darbu, viņš atbildēja – katram cilvēkam ir sava interpretācija. Tāda ir arī šī.