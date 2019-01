“Ventspils" basketbolisti uzvar Ludvigsburgā un turpina cīņu par FIBA Čempionu līgas izslēgšanas turnīru

Uzvara šajā mačā ventspilniekiem ļauj turpināt cīņu par vietu izslēgšanas turnīrā, kamēr zaudējums nozīmētu teju atvadīšanos no izredzēm.

Otrās ceturtdaļas vidū pretinieki panāca "Ventspili" (28:27), bet Rihards Lomažs ar "sodiņiem" atjaunoja vadību. Uz to laukuma saimnieki atbildēja ar precīzu tālmetienu, bet nedaudz vēlāk precīzs no tālienes bija arī Ingus Jakovičs (33:31). Turpinājumā kurzemnieki nosargāja vadību un pēc nospēlētām 20 minūtēm atradās vadībā ar 38:33.

Vēl šīs grupas ietvaros šodien Turcijas klubs Bandirmas "Banvit" savā laukumā ar rezultātu 96:88 (27:19, 25:27, 24:17, 20:25) pārspēja Avelīno "Sidigas" no Itālijas, Francijas čempione "Le Mans" mājās ar 89:74 (20:21, 22:20, 23:11, 23:22) guva virsroku pār "Ņižņij Novgorod" no Krievijas, kamēr Spānijas klubs Mursijas UCAM savu līdzjutēju priekšā ar 78:70 (23:21, 27:9, 13:22, 15:18) pieveica Vloclavekas "Anwil" no Polijas.