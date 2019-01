Bolts liek punktu sapnim kļūt par profesionālu futbolistu

"Negribu teikt, ka sarunas par līguma noslēgšanu ar "Mariners" klubu nebūtu aizvadītas pareizi, tomēr uzskatu, ka šai situācijai nepievērsāmies tā, kā mums to vajadzēja. No šādām kļūdām jāmācās un jāturpina dzīvot tālāk," izteicās Bolts, kurš tagad savu nākotni saista ar biznesu. "Tā bija laba pieredze. Izbaudīju laiku ar komandu, un tas ļoti atšķīrās no vieglatlētikas. Kamēr biju tur, bija jautri."