“Dzelzs vilka” jaunajā klipā pavedinošas meitenes ar ģitārām

Dziesmas mūzikas un teksta autors Juris Kaukulis atklāj, ka dziesma radusies režisora Andreja Ēķa gaidāmās filmas “Klases salidojums” filmēšanas laikā – mūziķis tajā atveido vienu no galvenajām lomām.

“Andrejs vēlējās, lai filmas koncerta ainā dziedam kādu no zināmajām Dzelzs vilka dziesmām, bet man nedeva mieru doma, ka vajadzīgs kaut kas jauns. Es un mans varonis, mēs abi gan esam rokmuzikanti, tomēr viņš ir drusku citāds čalis, pats ar savu problemātiku. Viņš, piemēram, neaudzina bērnus un nemaksā kredītus, bet dzīvo no saistībām brīvu dzīvi. Bet reizē mēs abi esam sapņotāji, tādi jaunieši pēc četrdesmit, kuriem joprojām plosās taureņi vēderā un kuri cer, ka tas tik drīz nebeigsies. Dziesma atnāca vasaras naktī pēc garas filmēšanas dienas, bet noliku to malā un gandrīz piemirsu. Dienu pirms ainas filmēšanas Andrejs pēkšņi apvaicājās – tev taču ir tā dziesma? Parādīju demo versiju filmēšanas komandai, un bija skaidrs - ir īstā,” tā Juris Kaukulis.