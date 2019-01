Latvijas Radio koris turpina ciklu "Sakrālie dziedājumi"

Cikls jau daudzus gadus ir ļoti svarīga un būtiska Latvijas Radio kora platforma, sērijas ietvaros izskanējuši daudzi mūzikas meistardarbi, šoreiz cikla idejas autora, diriģenta Kaspara Putniņa uzmanības lokā nokļūst 16. gadsimta Spānija un Avilas reģiona dižgari – komponists un priesteris Tomass Luiss de Viktorija un divi vārda meistari un Baskāju Karmela ordeņa dibinātāji – dievišķās mīlestības dziedonis Svētais Jānis no Krusta un Svētā Terēze no Avilas – spāņu mistiķe, karmelītu ordeņa reformatore, katoļu svētā un kristīgās meditācijas skolotāja...

Matīss Čudars skaņās tērpis Svētās Terēzes brīnumskaistās vārsmas, bet Igaunijā dzīvojošā ukraiņu izcelsmes skaņrade Gaļina Grigorjeva kompozīcijā "The Dark Night of the Soul" atsaucas uz Krusta Jāņa tekstiem par dvēseles ceļu pie dieva. Šī spāņu svētā rakstos sakņota arīdzan Džonatana Hārvija transcendentālā sekvence "Sobre un éxtasis de alta contemplación", kas no jauna ļauj pārliecināties, ka šī izcilā britu komponista mūzikai piemīt gaismas un skaistuma saplūsme un spēja runāt par mūžīgām un pārpasaulīgām tēmām.