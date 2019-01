Fon Stricka villā notiks pirmie Ziemas Piena svētki

Svētku otrajā dienā, 15. februārī gaidāma garāka programma, kurā uzstāsies jaunie latviešu mūziķi ar atšķirīgiem priekšnesumiem, bet tajā pašā laikā vienojošu dvēselisku liriskumu: projekts Jāņa Ruņģa klātbūtne, kas saņēmis alternatīvās mūzikas nomināciju un spēlē daudzpusīgu mūziku no džeza improvizācijas līdz psihedēliskam rokam; multimākslinieces Elīzas Legzdiņas projekts "Legzdina and the Moonlight", kas maigā, kaislīgā manierē atskaņo dzejas savienojumu ar džeza, hiphopa un dvēseles mūziku; tumšā folka kantri grupa Juuk ar oriģināldarbiem, tautas mūzikas skaņdarbiem, kā arī latviešu alternatīvās scēnas klasiķu kaverversijām; dziesminiece Alise Joste, kā arī aktieru Ivara Krasta un Marijas Linartes muzikālā apvienība Space Me ar kosmisku minimālismu.