Putins vēlas pamest prezidenta amatu

«Putinu atbalstošie oligarhi šādā situācijā gaida, kas tad īsti notiks tālāk. Tie vēlas nodrošināt sev labvēlīgus apstākļus un nākotni Krievijas varas struktūrās. Tas savukārt varētu nozīmēt spiedienu Putinam ārpolitiski būt mērenākam. Ne tāpēc, ka tie būtu liberāli noskaņoti, bet gan tāpēc, ka tas ir izdevīgi gan to biznesiem, gan privātajai dzīvei. Tie nekad nav vēlējušies iesaistīties Putina karā ar Rietumiem un drīzāk vēlas, lai atjaunotos Krievijas un Rietumu saites. Lielākajai daļai no Krievijas biznesa elites bija izdevīgs pirmo divu termiņu Putins, kurš arī akcentēja nacionālismu un Krievijas varenību, bet tajā pašā laikā vēlējās saglabāt dialogu ar ASV un ES. Tas bija laiks, kad oligarhi brīvi varēja investēt un uzglabāt savu naudu ārvalstu bankās. Vienlaikus mums būtu arī jāsaprot, ka pret Krieviju vērstās starptautiskās sankcijas ir, pretēji vēlamajam efektam, stiprinājušas Putina varu. Tas tāpēc, ka oligarhi ir bijuši spiesti pārcelt savus ieguldījumus atpakaļ uz Krieviju un līdz ar to ir nokļuvuši Putina ķetnās un ir vairāk no viņa atkarīgi. Neaizmirsīsim, ka iekšējās naudas plūsmas tiek pastāvīgi novērotas,» pauž Galeoti.