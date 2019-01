”Juventus” pošas ceļā uz Čedžudo salu Dienvidkorejā

Starptautiskais koru simpozijs Čedžudo salā ik gadu pulcē ap 60 profesionālu koru no Dienvidkorejas un citām valstīm, kā arī nedaudzus izcilus amatieru korus no visas pasaules. ”Juventus” ir līdz šim pirmais un vienīgais dalībnieks no Latvijas, kuru ekskluzīvā kārtā ir ielūdzis maestro Jea Joon Lee. Būdams žūrijas loceklis, viņš pieredzēja kora izcilo uzstāšanos pagājušā gada maijā konkursā Mundus Cantat 2018 Sopotā, Polijā, no kura mājās tika pārvesta Grand Prix balva.