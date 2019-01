Šostakovičs - jokdaris un vizionārs LNSO koncertos

25. janvāra koncerta pirmajā daļā būs iespēja dzirdēt Dmitrija Šostakoviča Koncertu klavierēm, trompetei un stīginstrumentiem. Komponists te uzjautrinājies no sirds: Haidna un Bēthovena mūzikas citāti dzīvo līdzās operetes un džeza intonācijām, skan atbalsis no "Apasionātas" (kā vēsta padomju mitoloģija, tas bijis Ļeņina iemīļots skaņdarbs), kas likta vienkop ar bandītiskas ielu mūzikas motīviem. No vienas puses, 27 gadus veca komponista ālēšanās. No otras puses, izaicinājums klasiskās kultūras kanoniem un pagātnes tradīcijām.