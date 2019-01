Latvijā Karaliskā "Concertgebow" kameransamblis "Camerata RCO"

2019. gadā šis unikālais ansamblis, ko izveidojuši RCO mūziķi, svinēs savu desmitgadi. Visaugstākais meistarības līmenis un jaunības enerģija, izcils repertuārs un svaigs skaņdarbu lasījums padarījuši “Camerata RCO” par gaidītu viesi uz pasaules labākajām skatuvēm – no Ņujorkas līdz Vīnei, no Maskavas līdz Tokijai. Spēlējot orķestrī, virtuozie mūziķi kļūst par liela kolektīva daļu un koncentrē spēkus uz diriģenta ieceru īstenošanu. Satiekoties ansamblī – izbauda pilnīgu skaņdarbu, skatuves un pieaicināto solistu izvēles brīvību.

“Dzīvojot ārzemēs, man ir neaprakstāma vēlme spēlēt mājās. Tā ir ļoti stipra sajūta, visi to pazīst. Kaut vai pēc komandējuma, pēc atvaļinājuma, vienalga - atgriezties mājās. Concertgebouw ir diezgan skaļš vārds. Man nemūžam, mācoties JVLMA, nebūtu ienācis prātā, ka tajā zālē kādu dienu varēšu spert kāju, kur nu vēl, sapņot, ka kādu dienu šajā orķestrī strādāšu. Tāpēc vēl jo vairāk gribas uz Latviju atvest kolēģus, nu jau draugus, kuri ir sirsnīgi un smaidīgi, un nemaz nekož. Man šķiet, ka mūsu studenti no kaut kā nepārtraukti baidās. Latvijā ir tik daudz talantu, bet trūkst motivācijas. Varbūt mēs ar savu Šūbertu vismaz kādam uzdzīsim milzu iedvesmu, kaut vienam. Un tas jau būs tā vērts!” tā altiste Santa Vižine.

Laikraksts “Washington Post” atzīmē “Camerata RCO” koncertos baudāmo izsmalcinātību, ekspresivitāti un precīzi saliedēto ansambļa spēli (“…sophisticated, expressive music making with a precision ensemble as snug as the pieces of a jigsaw puzzle”); “New York Times” nodēvējis kameransambļa izpildījumu par sirsnīgi siltu un dzirkstošu (​“warm, glowing performance”).