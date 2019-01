Aston Martin radījuši vairākas īpašas hipermašīnas Valkyrie versijas

It kā ar to būtu par maz Aston Martin nupat paziņojuši, ka Valkyrie pircēji varēs pasūtīt arī viegli uzstādāmu sacīkšu auto aerodinamikas un balstiekārtas regulējumu paketi AMR Track Performance Pack. Papildus tam automobiļu individualizācijas nodaļa Q by Aston Martin bez oriģinālā tumši un koši zaļās kombinācijas virsbūves krāsojumā ir sagatavojusi vēl trīs dizaineru izstrādātus automobiļa ārienes un salona noformējumus. Nu, tas gadījumiem, ja pircējam pietrūkst radošuma vai iedvesmas pašam iesaistīties sava spēkrata dizainēšanā.