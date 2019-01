Ar jaunu albumu Rīgā atgriežas grupa "The Tiger Lillies"

23. janvārī VEF kultūras pilī koncertu sniedza ekstravagantā grupa no Anglijas - «The Tiger Lillies». Grupa jau vairākas reizes ir viesojusies Latvijā, viena no tām bija 2009. gada Positivus festivālā, kad «The Tiger Lillies» sniedza īpašu priekšnesumu tūkstošiem festivāla apmeklētāju. Papildkoncerts 24. janvārī. Aplūko foto no koncerta!