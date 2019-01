"TTT Rīga" uzvar Salamankā un nostiprinās Eirolīgas apakšgrupas četriniekā

Rīdzinieces ātri nonāca iedzinējos ar pieciem punktiem, bet atspēlējās un ieguva vadību (11:9), kuru gan ilgi nenoturēja, pirmo ceturtdaļu zaudēdamas ar rezultātu 13:17. Spēles otrajā nogrieznī viešņas no sešu punktu deficīta panāca piecu punktu pārsvaru. Turpinājumā visi Salamankas komandas centieni atspēlēties tika neitralizēti, pirmo puslaiku uzvarot ar 29:27.

"Perfumerias Avenida" klubs dibināts 1988. gadā Salamankas Universitātes paspārnē, no 1992.gada spēlējot Spānijas virslīgā. "Perfumerias Avenida" ir 17 sezonu pieredze Eirokausos, tai skaitā 11 gadi FIBA Eirolīgā. Salamanka 2009.gadā rīkoja finālčetrinieka turnīru, izcīnot sudraba medaļas, savukārt 2011.gadā tā pārtrauca Maskavas apgabala "Sparta&K" četru gadu dominanci un kļuva par Eirolīgas čempioni.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.