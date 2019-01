Igaunijā četru bērnu māte saņēmusi atļauju veikt asistētu pašnāvību

Bijusī deju skolotāja cieš no smagas un neārstējamas muskuļu slimības, amiotrofās laterālās sklerozes jeb ALS, kas viņas organismu pakāpeniski “izslēdz”. ALS ir strauji progresējoša, vienmēr letāla neiroloģiska slimība, kuras laikā notiek augšējo kustību neironu sairšana. Tā rezultātā rodas neiromuskulāro signālu pārvades traucējumi — nervu impulsi vairs nenokļūst līdz muskuļiem un to kustība kļūst aizvien apgrūtinātāka, līdz iestājas pilnīga ķermeņa, tai skaitā arī runas un elpošanas aparāta, paralīze.

Lai izvairītos no mokošās slimības beigu stadijas, sieviete saņēmusi ārstu atļauju doties uz Šveici, lai tur veiktu asistētu pašnāvību. Šveice ir viena no retajām valstīm pasaulē, kur asistētu pašnāvību ir atļauts veikt ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī ārzemniekiem. Paredzēts, ka Janes aiziešana no dzīves notiks šā gada pavasarī.