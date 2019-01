Banka: Seniori labprātāk izvēlas saņemt finanšu pakalpojumus klātienē

Neskatoties uz to, ka mūsdienu tehnoloģiju attīstība dažādu finanšu pakalpojumu pieejamību internetā padara arvien plašāku un ērtāku, norēķini filiālē sniedz zināmu drošības garantiju un rada uzticēšanos bankai, atzinuši bankas klienti - seniori.

Kā liecina "PNB bankas" veiktā aptauja, kurā piedalījās 138 seniori vecumā no 56 līdz 91 gadam, komunālo rēķinu apmaksa un skaidras naudas izņemšana ir divi no visbiežāk izmantotajiem pakalpojumiem, apmeklējot kādu no bankas filiālēm. Lielākā daļa aptaujāto senioru (71%) uz bankas filiāli dodas reizi mēnesī, lai apmaksātu rēķinus un izņemtu pensiju skaidrā naudā. Tikai nepilna trešdaļa jeb 29% aptaujāto izmanto interneta bankas sniegtās iespējas - pārējiem trūkst tam nepieciešamo prasmju vai mājās nav datora.