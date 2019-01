Aspen degvielas priekšrocības ziemā

Kopš 2018. gada Latvijā iespējams iegādāties jau pirms trim desmitiem gadu Zviedrijā izgudroto alkilāta degvielu Aspen. Kā zināms, alkilāta degviela ir naftas produkts, kura sastāvā ir tikai viena frakcija no naftas destilācijas procesā iegūtajiem produktiem ar tīrāko sastāvu un labākajām sadegšanas īpašībām. Parastais benzīns tiek ražots, izmantojot jēlnaftas rafinēšanas procesu, kura ietvaros dažādas frakcijas tiek dažādos veidos apstrādātas un pēc tam apvienotas. Alkilāts savukārt ražots sintētiski no tīrajām gāzēm, kas rodas jēlnaftas rafinēšanas laikā. Šajā degvielā nav sēra, šķīdinātāja un benzola, kas ir kancerogēnākā viela degvielas sastāvā. Rezultātā no dzinēja nākošajiem izmešiem nav tik spēcīga aromāta, tiem ir nesalīdzināmi mazāka kaitīgā ietekme uz organismu nekā parastā benzīna izmešiem, kamdēļ Aspen ir sevišķi ieteicams mazmotoru tehnikai, kas izpūš atgāzes tiešā lietotāja tuvumā.