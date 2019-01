Tuvāko gadu laikā jāatjauno teju visu padomju laikos celto ēku balkoni

Pētījuma ietvaros "CMB" apskatīja 1090 balkonu konstrukcijas 29 daudzdzīvokļu mājās. Konkrētāk - laika posmā no 1950.gada līdz 1991.gadam būvētās 316. un 318. sērijas daudzdzīvokļu mājas.

No apskatītajiem 316. sērijas māju balkoniem 418 gadījumos tika konstatēti korozijas radīti bojājumi tērauda profiliem, bet 45% balkoniem bez pamatbojājumiem netika konstatēti papildu bojājumi.

Pētījuma autori ierosina 316. sērijas māju balkonu tērauda profilus piecu gadu laikā attīrīt no korozijas un pārklāt ar aizsargpārklājumu, papildus paredzot lietus ūdens novadīšanu no balkona. 51% pārbaudīto balkonu trīs gadu laikā nepieciešams veikt lokālus remontdarbus, lai nepieļautu balkonu stāvokļa pasliktināšanos. Savukārt 3% balkonu ir tādi bojājumi, kuru novēršanai nepieciešami darbietilpīgi remontdarbi, gada laikā tos demontējot vai pastiprinot, bet 1% balkonu ir tik sliktā stāvoklī, ka būtu jāpārtrauc to ekspluatēšana.