"Weezer" pārsteidz ar 80. gadu kaverversiju albumu

Albumā, kam dots nosaukums "The Teal Album" grupa ieskaņojusi TLC, Maikla Džeksona, "Tears For Fears", "A-ha" u.c. mākslinieku populārus hitus.

Arī uz albuma vāka grupa tērpusies 80. gados raksturīgos tērpos.

Jau pavisam drīz, 1. martā klajā nāks arī jauns oriģināldziesmu albums "The Black Album", kas sekos 2017. gada saulainajam "Pacific Daydream".Weezer (The Teal Album)

01 Africa (Toto)

02 Everybody Wants to Rule the World (Tears for Fears)

03 Sweet Dreams (Are Made Of This) (The Eurythmics)

04 Take On Me (A-ha)

05 Happy Together (The Turtles)

06 Paranoid (Black Sabbath)

07 Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra)

08 No Scrubs (TLC)

09 Billie Jean (Michael Jackson)

10 Stand By Me (Ben E. King)